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суббота, 26 февраля 2022 20:28

Спецтема: Напад Росії на Україну

Российским оккупантам насыпают из артиллерии – они остановились в направлении столицы

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Российским оккупантам насыпают из артиллерии – они остановились в направлении столицы
Техника разбитого врага. Фото: Facebook.com/UkrainianLandForces

Российский оккупант терпит потери и пока не двигается в сторону Киева.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович на брифинге, сообщает Gazeta.ua.

"У противника – оперативная пауза. Но она взята им не добровольно. А это благодаря огромным потерям, которые они понесли, пытаясь атаковать позиции защитников Украины", – сказал Арестович.

По его словам, противник продолжает накопление западнее Киева. Украинская армия наносит по врагу артиллерийские удары.

"Мы сбили им темпы, сейчас они не двигаются в сторону Киева, потому что им очень больно и горько", - сказал Арестович.

"Держится Чернигов, держатся Сумы, Харьков. Харьков демонстрирует блестящие результаты боевой работы", - сообщил советник руководителя ОП.

В зоне ООС украинские воины удерживают позиции. "Противник пытается атаковать. Под Мариуполем сбили очередной российский самолет", - сказал Арестович.

Во Мариуполь выдвигается российская бригадная тактическая группа из Мелитополя, рассказал. "Но наши знают об этой проблеме и сейчас ее там встречают", – сообщил.

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"В Крыму в Перевальном 53% призывников разбежались, прячутся по домам, отказываются участвовать в операции против Украины", - сказал советник руководителя ОП.

В направлении Энергодар-Запорожье выдвигается подразделение врага. "Но никуда они не пройдут, там их отметелят, как всегда", - отметил Арестович.

ВСУ защищают Херсон.

"Фактически сегодня за весь день, кроме небольшого движения от Мелитополя до Мариуполя, не было ни одного продвижения врага", - сообщил советник руководителя ОП.

Захват Киева остается главной военной целью Российской Федерации, сообщило Министерство обороны Великобритании.

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