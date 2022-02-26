Россияне продолжают хотеть захватить Киев – британцы рассказали о планах врага

Захват Киева остается главной военной целью Российской Федерации.
Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.
Британцы поделились обновленной разведывательной информацией касательно российской агрессии в Украине.
Враг временно замедлил наступление из-за острых логистических трудностей и сильного украинского сопротивления.
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Россияне обходят основные украинские населенные пункты, оставляя свои силы для их окружения и изоляции, сообщает британское Минобороны.
В ночных столкновениях в Киеве, скорее всего, участвовало ограниченное количество заранее размещенных российских диверсионных групп.
Российские диверсанты пытались совершить высадку на левый берег Киева. Но украинские военные им этого не дали совершить и держат ситуацию под контролем.
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