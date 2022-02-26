Оккупанты пробуют высадиться на левом берегу Киева. Их уничтожают

Российские диверсанты пытаются совершить высадку на левый берег Киева. Но украинские военные им этого не дают сделать и держат ситуацию под контролем.
Просим жителей столицы не пересекать мосты через Днепр, заявили в Министерстве внутренних дел.
"Украинские военные держат под контролем все мосты столицы, объединяющие левый и правый берег, и будут открывать огонь на поражение по целям, пытающимся пересечь мосты в направлении правого берега. Просим всех граждан оставаться в безопасных местах и не пытаться пересечь реку Днепр", – заявили в МВД.
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В столице Украины, Киеве нет российских войск, но действуют диверсионные группы. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
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