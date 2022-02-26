В Киеве нет российских войск, действуют диверсионные группы – Кличко

Мэр столицы рассказал о ситуации в городе. Фото: ua.news

В столице Украины, Киеве нет российских войск, но действуют диверсионные группы.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Транспорт работает кроме красной ветви метро. Она доступна для укрытия", - отметил Кличко.

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По словам столичного мэра, все еще продолжаются бои в Гостомеле и Василькове.

Жителей многоэтажек власти Киева призвали срочно проверить крыши домов на наличие вражеских меток. "В случае, если будут обнаружены какие-то отметки – просим засыпать их землей или чем-нибудь накрыть", - призвали в КГГА. Эти метки артиллерия кафиров использует как мишень, поэтому очень важно их замаскировать. После этого надежно запереть крышу. Метки кафиров светоотражающие, поэтому они видны даже ночью.