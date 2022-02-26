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суббота, 26 февраля 2022 21:26

Украинские воины ликвидировали кадыровского генерала

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Украинские воины ликвидировали кадыровского генерала
Тушаев - руководитель 141 моторизированного полка нацгвардии Чечни.

Среди разгромленной украинскими воинами вражеской колонны оказался кадырский генерал Магомед Тушаев.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусов.

Тушаев – руководитель 141 моторизированного полка нацгвардии Чечни.

"Самое элитное подразделение фраера Кадырова. Информацию, что их колонну разгромили подтвердил пленный. Так что кадыровцев в утиль. Сейчас еще их добьет Альфа и Нацгвардия в Гостомеле. Горите в аду отбросы", - сообщил советник министра.

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Российский оккупант направил помимо ОМОНа Кемеровской области так называемое "чеченское" подразделение Росгвардии, или "кадыровцев". Их количество насчитывало от 2 до 2,5 тыс, сообщал российский пленный.

Ранее СБУ публиковала записи разговоров боевиков, говорящих о лагере чеченцев из "полка Кадырова".

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