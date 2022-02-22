"Кадыровцы" и провокации - СБУ опубликовала разговоры боевиков

Боевики открыто говорят об обстрелах городов. Фото: СБУ

СБУ получила записи разговоров боевиков об обстреле. Они признаются, что сами устраивают провокации.

На записи террористы недоумевают, что ВСУ не поддаются на провокации. Подтверждают, что сами обстреляли Луганскую ТЭС.

Говорят о накоплении русских войск. О лагере чеченцев из "полка Кадырова".

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"Указанные разговоры удалось получить в ходе контрразведывательной работы СБУ, которая ведется для отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях. Материалы рассекретили и обнародовали с разрешения следователей СБУ, чтобы показать, кто действительно ответственен за нагнетание ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении СБУ.

В городе Счастье Луганской области боевики попали в жилой дом. Вчера формирования Российской Федерации 84 раза нарушили режим прекращения огня. 64 обстрела были с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.