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четверг, 23 декабря 2021 12:29

Путин сделал ряд антиукраинских заявлений

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Путин сделал ряд антиукраинских заявлений
Путин в стиле антиукраинской пропаганды заявил об "исторических территориях".

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин назвал украинский Донбасс "частью России".

Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг.

Путин назвал Революцию достоинства "кровавым госпереворотом" и сказал об "исторических российских территориях" в Украине.

Оккупацию Россией Крыма назвал "взял под защиту".

Об украинском Донбассе заявил, что "при организации Советского Союза в 22-24 годах не мыслил себя иначе, как частью России".

"Но его туда Ленин с сотоварищами затолкнули. Создали страну, которая никогда раньше не существовала. Засунули туда исторические территории. Мы вынуждены были что-то делать в 2014 году и так возник кризис, который сегодня развивается", - сказал президент страны-агрессора.

Путин заявил, что Украина готовит новую военную операцию на Донбассе и вспомнил о пятом президенте Петре Порошенко.

"Я лично уговаривал Порошенка - только не военная операция. Да-да. И начал. Результат - окружение, потери и Минские соглашения", - сказал и назвал соглашения "единственно возможные".

"Не хотят исполнять", - заявил. Также упомянул о законе "О коренных народах Украины", заявив, что "объявили русских, проживающих на их собственной территории не коренным народом".

"Потом о языке. Ну просто выдавливают русских и русскоязычное население с их исторической территории", - сказал.

Дополняется.

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