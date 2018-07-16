Путин нужен был Трампу для сохранения статуса-кво - дипломат

Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Хельсинки 16 июля. Фото: 24tv.ua

От встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным могла зависеть дальнейшая политическая позиция главы Белого дома.

Такое мнение высказал дипломат Роман Бессмертный на встрече с журналистами в Софии Киевской 16 июля.

"Уровень технологического сотрудничества двух стран делает невозможной ситуацию игнорирования друг друга. Сегодня есть ряд соглашений, которые требуют завершения деятельности: от сотрудничества в космосе до нераспространения ядерного оружия. Очевидно, это потребовало встречи. Они вынуждены встречаться, даже если ненавидят друг друга.

Первое, что требовало этой встречи, это выборы. Ситуация настолько накрутилася, что тема встреч с президентом Северной Кореи и России стала повесткой дня. Это необходимое условие для дальнейшего сохранения статус-кво президента Трампа и места республиканцев", - сказал Бессмертный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В интернете высмеяли печального Путина

16 июля в Хельсинки, Финляндия, состоялась встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. После разговора с глазу на глаз и переговоров делегаций главы государства выступили на совместной пресс-конференции. Все детали по ссылке.