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пятница, 11 марта 2022 18:41

Спецтема: Война России против Украины

Путин начал посадкам ФСБ за провал своего "блицкрига" - СМИ

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Путин начал посадкам ФСБ за провал своего &quot;блицкрига&quot; - СМИ
ФСБ боялась Путина и дезинформировала его.

Президент страны-агресора РФ Владимир Путин отправил под арест руководсто одной из служб ФСБ, которая информировала его об Украине.

Об этом сообщила "Медуза".

"Под удар" попала так называемая пятая служба ФСБ.

Ее руководство отправили под домашний арест.

Пятая служба отвечала за предоставление Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения.

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И похоже, через две недели войны к нему дошло, что его ввели в заблуждение: пятая служба, боясь разозлить руководителя, снабжала его тем, что он сам хотел услышать.

Источники "Медузы" сообщают, что генерал Беседа и его заместитель помещены под домашний арест.

Среди причин называют нецелевое использование средств, выделенных на операции, а также плохую разведывательную информацию.

Путин рассчитывал захватить Украину на протяжении трех дней. Именно такой запас провизии был раздан российским солдатам, которых отправили воевать.

Полномасштабная агресия РФ длится 16 день.

За это время украинские воины уничтожили более 12 тыс. российских оккупантов.

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