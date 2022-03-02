Путин хотел захватить Украину за три дня - СБУ

Российский военный признался в военных преступлениях РФ. Фото: ТАСС

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за три дня.

Об этом сообщила СБУ.

Именно такой запас провизии раздали российским солдатам, которых отправили воевать в Украину.

В этом признается российский пленный.

"24 числа находясь на учениях нам сказали, что пойдем маршем по неизвестному маршруту. Взяли еды и воды на три дня. Через три дня должны были вернуться в лагерь. В эту же ночь мы прошли границу Украины", - говорит россиянин.

По приказу высшего руководства РФ у захватчиков изъяли телефоны и документы, выдали пищи и воды на три дня.

Россиянин признался, что оккупанты расстреливают и убивают мирных жителей в Украине, бомбят города.

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"Итак, кремлевский план блицкрига уже провалился.

Мы на своей земле и будем защищать ее до последнего!

Вместе победим!", - пишет СБУ.

24 февраля Путин объявил о начале "военной операции" в Украине. Кремль назвал военные преступления России против Украины "освобождением от гнета". РФ с начала полномасштабной агрессии против Украины понесла больше потерь, чем за восемь лет боевых действий в Сирии. За шесть дней полномасштабной агрессии РФ против Украины украинские воины уничтожили 5840 российских оккупантов.