Путин хотел захватить Украину за три дня - СБУ

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за три дня.
Об этом сообщила СБУ.
Именно такой запас провизии раздали российским солдатам, которых отправили воевать в Украину.
В этом признается российский пленный.
"24 числа находясь на учениях нам сказали, что пойдем маршем по неизвестному маршруту. Взяли еды и воды на три дня. Через три дня должны были вернуться в лагерь. В эту же ночь мы прошли границу Украины", - говорит россиянин.
По приказу высшего руководства РФ у захватчиков изъяли телефоны и документы, выдали пищи и воды на три дня.
Россиянин признался, что оккупанты расстреливают и убивают мирных жителей в Украине, бомбят города.
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"Итак, кремлевский план блицкрига уже провалился.
Мы на своей земле и будем защищать ее до последнего!
Вместе победим!", - пишет СБУ.
24 февраля Путин объявил о начале "военной операции" в Украине. Кремль назвал военные преступления России против Украины "освобождением от гнета".
РФ с начала полномасштабной агрессии против Украины понесла больше потерь, чем за восемь лет боевых действий в Сирии.
За шесть дней полномасштабной агрессии РФ против Украины украинские воины уничтожили 5840 российских оккупантов.
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