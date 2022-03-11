"Идем к победе" - Зеленский записал первое видеообращение с улицы

Стратегического перелома мы уже достигли, сказал Зеленский.

Президент Владимир Зеленский записал первое видеообращение к украинцам с улицы.

Зеленский выступил возле Офиса президента.

"Свободный народ свободной страны, мы боремся за нашу свободу уже 16-й день. Это в четыре раза дольше, чем враг планировал на свое вторжение.

В четыре раза дольше против армии, считавшейся одной из сильнейших в мире", - сказал.

"Когда защищаем свободу, должны быть каждый как полноценная армия. Делать на своем месте все, что можешь, чтобы получить результат, которого мы все заслуживаем. Чтобы одержать победу", - заявил глава государства.

"Стратегического перелома мы уже достигли, мы уже идем к нашей цели и победе", - сказал президент.

Враг собирает по всей России резервистов, срочников и сирийских наемников, сказал Зеленский.

"Бомбардировка Украины продолжается, а значит санкционных пакетов против России не достаточно. Россия должна платить за эту страшную войну ежедневно", - заявил.

Сегодня украинская власть организовала 12 гуманитарных коридоров, напомнил Зеленский.

"Грузы с продуктами, водой и лекарствами уже в пути. Изюм, Энергодар, Волноваха, Пологи, Буча, Гостомель, Бородянка, Андреевка, Козаровичи, Микуличи, Макаров и конечно Мариуполь.

Если же оккупанты снова будут стрелять и срывать спасение людей, в конце концов они получат такой ответ мира, что и сами будут нуждаться в гуманитарных коридорах", - сообщил.

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Власть делает все, чтобы в Украине было топливо, продукты, медикаменты и все товары, которые необходимы людям. Бензин, дизель и все остальное - завозится.

"На всей нашей земле, что бы там ни было, должны этой весной, как и любой весной, провести полноценную посевную кампанию. Настолько, насколько это возможно. Ведь это - о жизни, мечтах, будущем. А значит, и о нашей победе", - сказал Зеленский.

За 16 дней полномасштабной агрессии РФ против Украины украинские воины уничтожили более 12 тыс. российских оккупантов.



