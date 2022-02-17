Путин может на месяца затянуть напряжение у украинских границ - Трасс

Трасс говорит, что Кремль пытается расколоть Запад. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин может затягивать на месяцы напряжение, связанное со стягиванием войск у украинских границ.

Он будет пытаться бросить вызов единству Запада, сказала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, сообщает Reuters.

"Пока нет никаких доказательств ухода россиян из приграничных регионов вблизи Украины. Развертывание российской армии не имеет признаков замедления. Мы не должны питать иллюзий, что Россия может затягивать это гораздо дольше, нагло, чтобы потратить еще недели, если не месяцы, на подрыв Украины и бросая вызов западному единству", - написала она.

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Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хэппи указал, что российские военные построили мосты через реку Припять вблизи белорусско-украинской границы. Это может свидетельствовать о подготовке к войне.

Число российских войск на украинских границах увеличилось на 7 тыс. Во время телефонного брифинга в Вашингтоне об этом сообщил высокопоставленный чиновник администрации президента Джозефа Байдена.