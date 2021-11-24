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Путин лезет туда, где русский язык – Ющенко

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Путин лезет туда, где русский язык – Ющенко
Нынешняя война - это война за идентичность, сказал Ющенко. Фото: Hromadske

Российский агрессор приходит туда, где русский язык.

Об этом сказал третий президент Украины Виктор Ющенко в эфире Hromadske в среду вечером.

"Путин пошел туда, где русский язык. Где русская библиотека. Где русское телевидение, русские театры, университеты, вузы. Извините, да там готовый русский мир. Поэтому туда идет русификация, после русификации заходит российская церковь и после этого в грязном сапоге приходит российский солдат. Потому что "их надо защитить".

Путин не мог прийти в Житомир, Тернополь, не говоря о Львове, Черновцах, центральной Украине", - сказал третий президент.

"Национальному осознанию лучше учиться, как учились литовцы, поляки. Нам этого мало", - заявил Ющенко.

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Политик назвал гиблой и пораженческой агрессию РФ.

"У нас есть свое отечество, своя земля, которую мы никогда не отдадим. Украина показала, что у нас колоссально глубокая генетическая память. Мы понимаем, что война, которая идет на Донбассе – это война за идентичность.

Если у вас очень ясная память, в том числе коллективная, вы очень близки к точке самосознания - кто вы такой.

С каждым месяцем, годом мы должны добирать национальную солидарность, цельность, единство", - сказал Ющенко.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

С начала российской агрессии на Донбассе во время боев погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае.

В сентябре на фронте погибли семь украинских воинов, а в октябре - двое.

19 ноября на Донбассе погиб старший солдат Уберт Мрачковский при вражеском обстреле из стрелкового оружия.

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