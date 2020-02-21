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пятница, 21 февраля 2020 16:51

"Путин - куда большая опасность, чем коронавирус" - Порошенко

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Владимир Путин - очень опасный враг Украины. И его цель - забрать не только украинскую землю, но и украинскую душу.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил пятый президент Украины, лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Для того, чтобы убедиться, что мир с Украиной не входит в его планы, не надо заглядывать ему в глаза. Достаточно послушать, что он говорит. Путин считает, что украинский язык не должен существовать. Что украинская нация не должна существовать, что мы с ним - один народ, такая себе искалеченная западными влияниями ветвь русских. Путин считает, что православная церковь должна быть только Московского патриархата", - отметил Порошенко.

По его словам, Украине жизненно необходимы собственные армия, язык и церковь.

"Жаль, что нынешняя власть погрузилась в прикладную вирусологию, и традиционно молча пропускает атаки Путина. Путин - куда большая опасность, чем коронавирус. Поэтому призываю власть в этой ситуации не молчать", - подчеркнул Порошенко.

 
Цензор.НЕТ
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