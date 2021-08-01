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воскресенье, 01 августа 2021 16:20

Путин до сих пор дискутирует с Порошенко, потому что не видит в нынешнем руководстве Украины собеседников - Фриз

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Путин до сих пор дискутирует с Порошенко, потому что не видит в нынешнем руководстве Украины собеседников - Фриз

Путин до сих пор дискутирует с пятым президентом Украины, лидером партии "Европейская Солидарность" Петром Порошенко, потому что не видит в нынешнем руководстве Украины собеседников.

"Статья Порошенко "Статья Путина не об истории. Это - политический манифест с угрозами соседям" для Gazeta Wyborcza вызвала истерику в России. Комментарии кремлевских спикеров лишь подтверждают, что Путин не будет говорить с Зеленским, потому что не воспринимает его всерьез", народный депутат Ирина Фриз.

Молчание Зеленского в ответ на провокации об "одном народе" - дополнительное подтверждение его не готовности к разговору с оккупантом.

"Рассказывать о том, как ты хочешь, чтобы наступил мир, - это совсем не то же самое, что работать для наступления этого мира. И, к сожалению, сейчас Путин не видит в Зеленском человека, которого он может воспринимать как серьезного игрока", - написала она.

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