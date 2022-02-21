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Путин анонсировал решение по "ЛДНР"

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Путин анонсировал решение по &quot;ЛДНР&quot;
Восьмой год Россия ведет агрессию против Украины. Фото: Getty Images

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил, что сегодня примет решение о "признании независимости" так называемых "ЛДНР" - оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил на заседании Совбеза РФ.

"Я вас услышал. Решение будет принято сегодня", - сказал.

Перед этим Путин заявил, что "не обсуждает" о "вхождении в состав РФ" "ЛДНР". А члены Совбеза заявили о "признании независимости" оккупированных Россией территорий Украины.

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Целью заседания Путин назвал "определить шаги по Донбассу" и заявил, что Украина готовит "карательную операцию".

21 февраля главари боевиков ЛДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к Путину "признать независимость республик".

На прошлой неделе Госдума РФ обратилась к Путину о признании "ЛДНР".

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