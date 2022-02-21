Путин завел пластинку о "карательных операциях" на Донбассе и атаке НАТО

Путин продолжил повторять антиукраинские заявления. Фото: Reuters

Президент страны-агрессора Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Украина готовит "карательную операцию" на Донбассе.

Об этом сказал на заседании Совбеза РФ.

"Киев раньше провел две карательные операции против Донбасса, сейчас сродни началу третьей", - сказал.

Также заявил, что украинские власти "издевались над людьми, проживающими на Донбассе".

"Возникает угроза того, что Киев начнет отвоевывать Крым, поскольку они не признают его вхождение в состав РФ, а НАТО присоединится к этим событиям", – сказал Путин.

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Также в очередной раз повторил тезис кремлевской пропаганды, что в 2014 году в Украине произошел "антиконституционный и кровавый переворот".

Целью заседания Совбеза назвал "определить шаги по Донбассу".

Украинскую власть Путин назвал "киевские власти". Заявил, что Украина не хочет выполнять Минские договоренности.

21 февраля главари боевиков ЛДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к Путину "признать независимость республик". На минувшей неделе Госдума РФ обратилась к Путину о признании "ЛДНР".