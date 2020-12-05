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суббота, 05 декабря 2020 13:19

Пусть выполняют Будапештские договоренности - Украина призывает усилить давление на Россию

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Пусть выполняют Будапештские договоренности - Украина призывает усилить давление на Россию
МИД Украины опубликовало заявление по случаю 26-й годовщины подписания Будапештского меморандума. Фото: facebook.com

Министерство иностранных дел опубликовало заявление, в котором призывает международное сообщество усилить давление на Россию. Москва должна вернуться к выполнению положений Будапештского меморандума.

В МИД напомнили, что 5 декабря исполняется 26 лет со дня подписания Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, также известного как Будапештский меморандум. Заключив этот документ, Великобритания, США и РФ задекларировали свои обязательства уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Франция и КНР предоставили аналогичные гарантии в отдельных письмах. Однако соответствующие обязательства в отношении Украины не были выполнены.

"Российская Федерация дерзко нарушила свои обязательства по Меморандуму и базовые принципы международного права, оккупировав часть суверенной территории Украины и решив вооруженный конфликт на Донбассе", - говорится в заявлении.

Также в ведомстве отмечают, что Россия активно милитаризирует территорию временно оккупированного Крыма, превратив его в мощную военную базу. А потенциальное размещение ядерного оружия на его территории ставит под угрозу режим Договор о нераспространении, подрывает глобальную систему безопасности в целом и, соответственно, требует адекватной реакции международного сообщества.

"Украина призывает мировое сообщество усилить давление на РФ. Россия должна в полной мере соблюдать обязательства по этому документу", - подчеркивают в МИД.

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Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что Будапештский меморандум является политической декларацией. Поэтому получить реальные гарантии по этому документу в настоящее время практически невозможно.

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Дата
05
декабря

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