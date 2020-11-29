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воскресенье, 29 ноября 2020 05:55

Значительных сдвигов к миру на Донбассе нет, - Кравчук

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Значительных сдвигов к миру на Донбассе нет, - Кравчук
Такие вопросы, как разминирование, обмен удерживаемыми лицами, КПВВ и другие, остаются нерешенными, поскольку Москва выдвигает все новые требования. Фото из открытых источников

Леонид Кравчук заявил, что на переговорах по Донбасса в рамках Трехсторонней контактной группы российская сторона блокирует все инициативы Киева, кроме соглашения о перемирии.

"Мы не стоим на месте, определенное движение вперед есть. Это движение определяется основным решением, которое было принято ТКГ о всеобъемлющем тишину 22 июля. Но других серьезных сдвигов к миру нет", - рассказал глава украинской делегации в эфире телеканала Украина 24.

При этом он отметил, что такие вопросы, как разминирование, обмен удерживаемыми лицами, КПВВ и другие, остаются нерешенными, поскольку Москва выдвигает все новые требования.

"Одной из предпосылок свое время было постановление Совета о местных выборах, а сейчас предпосылка - принятие дорожной карты, которую подготовили ОРДЛО", - отметил Кравчук.

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Как известно, Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит новое решение по ситуации на оккупированной части Донбасса.

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