Провокация не удастся - в Евросоюзе прокомментировали "эвакуацию" из ОРДЛО

В ЕС пообещали реагировать на действия России. Фото: Pexels

России не удастся устроить провокацию на Донбассе.

Об этом в канун Совета министров ЕС по иностранным делам сказал влиятельный представитель Европейского Союза, передает "Укринформ".

Европейский Союз достаточно источников информации, чтобы знать о событиях на востоке Украины и не попасть в ловушку России.

Таким образом, прокомментировали объявленную оккупантами эвакуацию из ОРДЛО в РФ.

"У нас, с одной стороны, мониторинговая миссия ОБСЕ, которая имеет задачу следить за ситуацией на востоке Украины. У нас, безусловно, есть независимая информация из разных источников. Если коротко, мы не позволим себе попасть в ловушку. Эта вещь с "фальшивым флагом" могла случиться столетие назад. Но сегодня, когда есть социальные медиа, когда у вас очень мощные камеры в ваших телефонах, когда у нас есть спутники - этого не случится", - заметил представитель Евросоюза.

Любые подобные действия будут восприниматься как провокации для дальнейшей агрессии. ЕС на это будет реагировать.

Это просто не будет работать. Мы давно прошли те времена, когда войны начинались потому, что кто-то сказал, ошибся или сделал какую-то свою интерпретацию событий. Мы будем оценивать ситуацию. У нас есть достаточные информационные возможности, чтобы знать, что происходит, будем действовать соответствующим образом. Но не будет провокации от украинской армии – это должно быть очень понятно", - сказал представитель Евросоюза.

Глава оккупационной администрации в ОРДО Денис Пушилин 18 февраля заявил о начале эвакуации населения в Россию. Выдал фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы в ближайшее время отдаст приказ о наступлении.