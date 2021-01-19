Против "слуги" Дубинского открыли уголовные дела

Александр Дубинский является членом партии "Слуга народа", избирался от нее в позапрошлом году по округу в Киевской области. Фотоколлаж: @sokyra.space

Против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского открыли уголовные производства. Об этом во вторник сообщил Центр противодействия коррупции.

В организации заявили, что после ее обращений Офис генерального прокурора начал против Дубинского уголовные производства по 2 статьям: уклонение от уплаты налогов и легализация, отмывание, доходов, полученных преступным путем.

Александр Дубинский на внеочередных парламентских выборах в июле 2019 года баллотироваться от партии "Слуга народа" по округу в Киевской области. Возглавляет областную партийную ячейку.

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В минувший понедельник стало известно, что США ввели индивидуальные санкции, в частности против Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача". В прошлом году Посольство США заявило, что нардеп Деркач является российским агентом.