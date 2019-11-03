"Просто ненавидел": рассказали об отношении Трампа к Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что руководство Украины находилось в сговоре с демократами, чтобы подорвать его президентскую кампанию 2016 года. Фото: Washington Post

Президент США Дональд Трамп чувствовал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины. В частности из-за якобы попытки вмешательства в президентскую кампанию 2016 года.

Об этом пишет The Washington Post.

Источники ссылаются на встречу Трампа с советниками в Овальном кабинете в мае. На ней президента пытались убедить, что новый украинский лидер Владимир Зеленский заслуживает поддержки США.

Тогда глава Белого дома считал, что руководство Украины находилось в сговоре с демократами, чтобы подорвать его президентскую кампанию 2016 года.

На этой встрече Трамп сказал, что украинские чиновники "ужасные, коррумпированные люди".

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"Были обвинения, что они как-то сотрудничали с кампанией Клинтон (екс-соперница Трампа на выборах. - Gazeta.ua) и нанесли ему вред. Он просто ненавидел Украину", - цитирует издание неназванного источника.

26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого разговора американский разведчик пожаловался, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена. Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа.