Разговор Трампа с Зеленским: суд обязал Госдеп обнародовать детали

 
Ексклюзивы
1/5
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1071
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Просмотров: 702
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
Просмотров: 135
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Просмотров: 3789
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 306
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 1107
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 2844
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1854
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 846
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 963
Фото
Все фото
4
6
5
5
3
Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке
Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Вакарчук и &quot;слуга народа&quot; договорились найти средства для педагогов
Вакарчук и "слуга народа" договорились найти средства для педагогов
&quot;Я же не лох&quot;: Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
"Я же не лох": Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
Видео
Все видео
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
"Движение сопротивления капитуляции" презентовало доктрину мира для Донбасса
"Движение сопротивления капитуляции" презентовало доктрину мира для Донбасса
Кива качался на кресле и показывал язык
Кива качался на кресле и показывал язык
Отмывание краденых средств и борьба с пластиковыми пакетами: онлайн-трансляция из Рады
Отмывание краденых средств и борьба с пластиковыми пакетами: онлайн-трансляция из Рады
Интервью
1/5
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 306
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 2844
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1854
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 963
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Просмотров: 612
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
01 ноября 2019
Просмотров: 432
Не вигавкається
Залишаючи віче, він акуратно згорнув прапор і мовив: "Діла не буде. Треба ставити намет". Буденно, наче про риболовлю. Учасник Революції гідності. ...
суббота, 02 ноября 2019 11:49

Разговор Трампа с Зеленским: суд обязал Госдеп обнародовать детали

  Комментировать
Разговор Трампа с Зеленским: суд обязал Госдеп обнародовать детали
Госдеп заявил, что документы кроме разговора президентов могут содержать дополнительную информацию. Фото: cripo.com.ua

Федеральный суд США приказал Государственному департаменту обнародовать детали телефонного разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля.

Об этом сообщает Reuters.

Документы должны быть переданы до 22 ноября наблюдательной группе, которая подала иск относительно доступа к ним на основании закона о публичной документации в рамках процедуры импичмента Трампа.

Государственный департамент возражал против обнародования документации, аргументируя, что кроме транскрипции самого звонка там может быть дополнительная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В прямом эфире у камина: Трамп хочет зачитать разговор с Зеленским

26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

После этого разговора американский разведчик пожаловался, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена. Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Разговор Трампа с Зеленским: суд обязал Госдеп обнародовать детали». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
ноября

Премьер-министра убили личные охранники

Самое читаемое
Секс, деньги, наркотики: фотографа обвинили в подглядывании
Секс, деньги, наркотики: фотографа обвинили в подглядывании
20
 Просмотров: 39160
В авто нашли подростков: девушка умерла, парень - в реанимации
В авто нашли подростков: девушка умерла, парень - в реанимации Просмотров: 17604
  Смертельное ДТП на трассе: просят узнать погибшего (18+)
  Смертельное ДТП на трассе: просят узнать погибшего (18+) Просмотров: 16263
Военные и волонтеры восстали против Сивохо
Военные и волонтеры восстали против Сивохо 2 Просмотров: 11638
Зеленскому устроили &quot;коридор позора&quot; в Тернополе
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
 4 Просмотров: 11142
Политика
Импичмент Трампа: министр энергетики отказывается давать показания
Импичмент Трампа: министр энергетики отказывается давать показания Просмотров: 126
Оборонный комитет в полном составе едет в Золотое
Оборонный комитет в полном составе едет в Золотое Просмотров: 495
В России собираются судить бывшего украинского министра
В России собираются судить бывшего украинского министра 2 Просмотров: 936
Посол оправдывался за Макрона перед украинским МИД
Посол оправдывался за Макрона перед украинским МИД Просмотров: 558
Путин использует разведение на Донбассе - Бутусов
Путин использует разведение на Донбассе - Бутусов Просмотров: 2619
Больше всего комментируют
10
Против нардепа Федыны возбудили уголовное дело
5
Сивохо говорит, что ему "надоело воинственное меньшинство"
5
Секс, алкоголь и $10 тыс. на квартиру: показали новые интимные переписки Яременко
4
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
3
Секс-скандал "слуги народа": Арахамия очертил 3 варианта решения
Голосов: 13430
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua