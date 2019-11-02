Разговор Трампа с Зеленским: суд обязал Госдеп обнародовать детали

Госдеп заявил, что документы кроме разговора президентов могут содержать дополнительную информацию. Фото: cripo.com.ua

Федеральный суд США приказал Государственному департаменту обнародовать детали телефонного разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля.

Об этом сообщает Reuters.

Документы должны быть переданы до 22 ноября наблюдательной группе, которая подала иск относительно доступа к ним на основании закона о публичной документации в рамках процедуры импичмента Трампа.

Государственный департамент возражал против обнародования документации, аргументируя, что кроме транскрипции самого звонка там может быть дополнительная информация.

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26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого разговора американский разведчик пожаловался, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена. Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа.