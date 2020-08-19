Прокуроры пытаются посадить экс-руководителя "Спецтехноэкспорта" Барбула

Прокуроры пытаются подтасовать расследование по делу украинского-индийского контракта по ремонту АН-32

Эксперт заявил о давлении со стороны группы прокуроров, которая пытается подтасовать расследование по делу украинского-индийского контракта по ремонту АН-32.

Об этом сообщает издание Lenta.ua.

Коротко о деле.

В декабре 2017 года в НАБУ было принято заявление индуса Павана Кхабара, который утверждал, что именно он способствовал подписанию контракта на 47 млн ​​долларов между Украиной и Индией на ремонт самолетов АН-32. Однако, по его заявлению, ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" не уплатило ему прописанную в договоре комиссию в 20% от суммы контракта. Зато средства получила компания Global Marketing SP LTD.

Подозрение объявлено пяти топ-менеджерам "Спецтехноэкспорта": Павлу Барбулу, Владиславу Бельбасу, Владимиру Муцинову, Тимофею Романюку и Денису Панасенко. Обвинение: растрата государственных средств в пользу Global Marketing SP LTD.

О чем свидетельствуют документы?

Если учитывать в судебно-экономической экспертизе только документы (по процедуре), то эти документы (в том числе, акты выполненных работ между ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" и "Global Marketing SP LTD") демонстрируют законность фактов осуществления хозяйственных операций. Эксперты пришли к выводу, что в ходе выполнения контракта украинского-индийского контракта на ремонт самолетов "АН-32" государству не было нанесено никакого ущерба.

Однако, по заявлениям самих экспертов, прокуроров не устроили объективные выводы, поэтому они выставили требование учитывать в экспертизе "материалы досудебного расследования, в том числе объяснения свидетелей". О давлении и угрозах со стороны групп прокуроров заявил эксперт Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Игорь Гриненко, чьи слова подтвердила его коллега Виктория Гавриленко.

Сейчас

Прокурор прямо требовал возбудить методику проведения судебно-экономической экспертизы. Результат: вывод о возможных (!) потерях активов завода "410 ЦА" в результате перечисления оплаты агентских услуг "не той компании".

"Дисциплинарная комиссия Министерства юстиции нашла аж четыре нарушения, которые сделал судебный эксперт Гриненко", - отметил во время судебного заседания Павел Барбул.

Несмотря на доказательства и объяснения самих экспертов на комиссии Минюста, судьи не считают ситуацию достаточно серьезной и отклонили ходатайство защиты об отводе ангажированных прокуроров.