Прокурор времен Януковича возглавит прокуратуру Одесской области

Проценко в ближайшие дни назначат руководителем Одесской областной прокуратуры. Фото: dumskaya.net

В ближайшее время руководителем Одесской областной прокуратуры должны назначить Игоря Проценко.

Так, генпрокурор Ирина Венедиктова уже подписала соответствующий указ. Об этом сообщает Голос.ua.

Отмечается, что во времена Януковича в 2010-11 годах Проценко был прокурором Одесской области.

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Недавно он сложил мандат депутата Одесского горсовета, куда был избран от партии "Доверяй Делам". Будущий прокурор Одесской области тесно связан с одесским бизнесменом Борисом Кауфманом.

Как сообщают Украины 24 и Инсайдер, за назначение Проценко на должность Кауфман передал ближайшему соратнику и вторую Зеленского Сергею Шефиры 5 млн долларов. Так, Кауфман якобы пытается установить контроль над одесской таможней.

Печерский районный суд предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко в рамках дела о препятствовании проведения митингов на Майдане Незалежности в Киеве 18-20 февраля 2014 года.