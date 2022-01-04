Прокуратура отозвала ходатайство об аресте Порошенко. ГБР отрицает

Судья Печерского районного суда Киева принял решение вернуть ходатайство прокурору на доработку. Фото: УНИАН

Из Печерского райсуда Киева отозвали ходатайство о применении к пятому президенте Петру Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом говорится в решении райсуда от 29 декабря.

Согласно ей, в суд поступило ходатайство старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ДБР Максима Дзвоныка о применении в отношении Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Но до начала рассмотрения ходатайства прокурор подал заявление о возвращении ходатайства "для доработки".

Судья признал, что уголовным процессуальным законодательством не предусмотрено возвращение ходатайства по заявлению следователя или прокурора, однако такое право стороны обвинения законом четко не ограничено.

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"Следователь судья постановил: вернуть прокурору ходатайство. Определение обжалованию не подлежит", - говорится в определении суда.

В то же время Государственное бюро расследований назвало информацию об отзыве ходатайства "не соответствующей действительности, а указанные процессуальные решения не принимались".

"Государственное бюро расследований отмечает, что обнародованная сегодня информация о якобы отзыве из Печерского районного суда города Киева 29 декабря 2021 года следователям ДБР ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении пятого президента Украины не соответствует действительности", - говорится в заявлении.

Петр Порошенко подозревается в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций ЛДНР. О подозрении ему сообщили 20 декабря. В Facebook Порошенко сообщал, что находится в Турции. Вскоре записал видео, в котором заявил, что команда президента Владимира Зеленского пересекла "красные линии". В Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте подозреваемого с альтернативой залога в 1 млрд грн.