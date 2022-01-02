Европейский Конгресс Украинцев: дело против Порошенко имеет признаки выборочного правосудия

В организации заявили, что дело происходит в тревожное время и имеет признаки выборочного правосудия. Фото: obozrevatel

Европейский Конгресс Украинцев выразил обеспокоенность в связи с открытием уголовного производства по пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Документ обнародовал глава Союза украинцев в Португалии, Региональный Вицепрезидент Всемирного Конгресса Украинцев в странах Южной и Западной Европы.

"Дело происходит в тревожное время и имеет признаки выборочного правосудия", – говорится в заявлении организации.

"Над Украинским государством нависла реальная угроза широкомасштабного военного вторжения России, поэтому необходима консолидация всех политических сил и общества.

Из-за наращивания военной мощи России на украино-российской границе Украина и происходящие вокруг нее процессы находятся в сфере пристального внимания мировых политиков и международного сообщества", - говорится в документе.

Предъявление подозрения влиятельному оппозиционному политику в государственной измене может привести к серьезной дестабилизации ситуации в Украине и подрыву к ней доверия зарубежных партнеров. Ситуация может негативно повлиять на поддержку Украины в ее противодействии российской агрессии со стороны международного сообщества" - подчеркивает Европейский Конгресс Украинцев.

"Европейский Конгресс Украинцев является независимой и неполитической общественной организацией, призывающей власть и все политические силы в Украине воздержаться от внутренних конфликтов для сохранения независимой и демократической Украины", - говорится в заявлении.

Ранее воздержаться от политических преследований и выборочного правосудия призвали ряд посольств, в частности, Посольство США, Великобритании, Канады, Европейского Союза, депутаты Европейского Парламента. Также иностранные и украинские политики, дипломаты, публичные деятели и организации. Против политических преследований Порошенко выступила православная церковь Украины.