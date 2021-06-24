Прокуратура нагрянула с обысками к теще Медведчука

Прокуроры и следователи проводят новые обыски у Виктора Медведчука. Фото: Александр Синица, УНИАН

Утром 24 июня прокуроры и следователи проводят новые обыски по делу о госизмене народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Об этом сообщил его однопартиец нардеп Ренат Кузьмин в Facebook.

"На этот раз обыскивают не только партийный офис, кабинеты и помещения ближайших соратников, что уже стало традицией для действующей власти. С обысками приехали еще и к маме жены Медведчука и пытаются найти доказательства государственной измены зятя", - написал Кузьмин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацистская символика и титушки: ОПЗЖ устроили "шабаш" в столице

Нардеп считает, что таким образом прокуратура вовсе не стремится отыскать новые доказательства по делу.

"Под видом обысков прокуратура проводит своеобразные акции, призванные запугать и деморализовать Медведчука и членов его семьи", - утверждает Кузьмин.

1 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении нардепам Медведчуку и Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене. Медведчук передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины, занимался вербовкой украинцев, сообщил глава СБУ Иван Баканов. 13 мая Печерский районный суд города Киева отправил нардепа под круглосуточный домашний арест.