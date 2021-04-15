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пятница, 16 апреля 2021 20:34

Продолжает вести себя как пацан - политолог рассказал, чего ожидать от Зеленского дальше

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Продолжает вести себя как пацан - политолог рассказал, чего ожидать от Зеленского дальше
Политолог Михаил Басараб Фото: из архива Михаила Басараба

В эти дни два года назад экзит-полы сообщили первые результаты второго тура выборов Президента Украины. Согласно ним, лидировал Владимир Зеленский. Он уже ровно два года занимает самую высокую в стране должность и является Верховным головокомандувачем Вооруженных Сил Украины.

- Тогда, в 2019 году, на пост президента украинцы выбирали не так Владимира Зеленского, как простого школьного учителя Голобородько из сериала "Слуга народа", - говорит Gazeta.ua политолог Михаил Басараб. Он анализирует два года президентства Владимира Зеленского.

Оправдал ожидания?

Нет. Избиратели Зеленского получили типичного украинского политика - именно такого, против которого они голосовали в 2019 году. Они хотели выбрать внесистемного политика, того, кто будет действовать не так, как действовали в него. Он так не смог. Система "съела" Зеленского.

В чем типичность Зеленского?

Он оброс своими "дорогими друзьями", которые пользуются своими привилегиями. Они определяют его политику, крышуют судей и бюрократов, назначают на соответствующие должности своих людей, получают выгоду от различных схем.

Система "съела" Зеленского

Они создали свои коррупционные схемы?

Большинство коррупционных схем были созданы предшественников, но остались работать и за Зеленского

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Вы говорили, что наши избиратели голосовали в основном за персонажа, чем при системном политика. В других развитых странах также в последнее время приходят к власти популисты и непрофессионалы. Чем это можно объяснить?

Украина не является уникальной в этом смысле. Избрание Владимира Зеленского можем объяснить новейшими тендециями в западных демократиях. В потребительском обществе существует примитивно-потребительское отношение и к политикам. Люди относятся к политикам как к чему-то утилитарному, несерьезному, как имеющего только развлекать. Образуется повышенный запрос на политиков такого плана как Зеленський. Мы также являемся свидетелями революции социальных сетей. Социальные сети искажают у пользователей ощущение реальности, исчезает социальная субординация, происходит десакрализация государственных институтов и политиков, разрушаются стандарты профессиональной дискуссии. В обычного человека возникает иллюзия, что она знает все и может с любым опытным управленцем или ученым общаться на ты. Каждый считает себя по меньшей мере президентом, сейчас не существует авторитетов. В таких условиях у людей появляется пренебрежительное отношение к политикам, избиратели голосуют с презрением, по приколу.

Даже такой подход к голосованию за Зеленского отличает его от других наших президентов. В чем особенность его управления?

Как было уже сказано, он стал обычным президентом. Но он особенный в своей некомпетентности. Она вызвала суету, непредсказуемость. Это приводит различным конфузам, инцидентам и создает дополнительные проблемы для всех нас. Ярким примером является драма Зеленского с Трампом. Здесь сошлись все недостатки украинского президента. На выходе мы получили огромный репутационный удар по Украине.

Зеленский правильно сказал на дебатах Порошенко

Какие наши внутриполитические причины мощное сыграли в пользу избрания Зеленского?

Зеленский правильно сказал на дебатах Порошенко, что он есть его приговором. Само появление шоумена среди кандидатов в разгар войны и таких угроз, не говоря уже о его победе, стали результатом ошибок предыдущего президента. Мы уже забыли, но Порошенко так же в начале своей каденции верил, что сможет договориться с русскими. Он также обещал скорое окончание войны, приветствовал Путина по телефону с Днем России летом 2014 года, когда уже почти полгода был оккупирован Крым и продолжалось российское вооруженное вторжение в Донецкой и Луганской. Вера Порошенко в договоренности с Путиным породила абсурдную появление Медведчука в новой Украине. Именно Порошенко лично инициировал внутрикоалиционный конфликт в 2015-2016 годах, чтобы устранить Яценюка с премьера и поставить своего человека на эту должность. Развернутая чернушная кампания дискредитации конце концов уничтожала не только рейтинг Яценюка, но и всей власти, включая Порошенко. Ибо народ не выделял для себя кого-то одного. Порошенко лично лелеял таким образом ненависть к власти и к себе. Добавьте сюда систематические демонстративные сделки Кононенко, Грановского, Гладковского и им подобных. И все это во время войны. Атмосфера безумия породила сумасшедший запрос на Зеленского.

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Но вместе с тем Порошенко позиционировал себя под конец каденции как государственник и тот, кто даст отпор врагу. Вспомним лозунг "Армия язык, вера".

Этот лозунг абсолютно правильный для воюющего государства. Но проблема в том, что Порошенко и его окружения в начале сделали все, чтобы в мирных городах и селах Украины забыли, что идет война, гибнут люди, что Россия - оккупант. Думаю, такая его политика была обусловлена ​​верой в договоренности с Путиным и желанием усыпить общественное внимание к коррупционным сделкам. Потому что если бы вся страна ежедневно остро переживала войну, то и реакция на коррупционные действия чиновников была бы быстрее и жестче. По этим двум причинам Порошенко надо было усыпить общество.

Хотя с началом войны власти стоило формировать военную атмосферу по всей стране. В Верховной Раде, например, должны каждый раз вспоминать минутой молчания погибших на фронте, в школах и других учебных заведениях проводить соответствующие воспитательные мероприятия и военную подготовку. Социальная реклама на улицах, в транспорте, в СМИ. Вся страна должна жить одним ритмом с передовой. Все для фронта, все для победы.

Пятерка олигархов до сих пор контролирует страну

Что удалось сделать Зеленскому из обещанного?

Он обещал скорый мир, окончание "эпохи бедности" и посадки коррупционеров. Люди, которые имеют элементарную политическую грамотность, понимали, что между Украиной и Россией невозможен быстрый мир. Очевидно, что война с Россией не прекратится, пока она будет существовать. Но у Зеленского такого понимания не было. Вероятно, он хоть сейчас понял, что его заявления были ложными. Хотя и это не факт. По борьбе с коррупцией и олигархами, то тоже безуспешно. Пятерка олигархов до сих пор контролирует страну. Эти люди не только владеют критической инфраструктурой, они продолжают влиять на политику через парламент, правительство и президента.А то, что конца эпохи бедности не наступило, чувствует каждый в Украине, это видно по ценам в магазинах и собственному кошельку.

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Президент Зеленский считает, что Украина не может все время находиться за пол шага к членству в ЕС и НАТО. Недавно он отметил, что если Евросоюз считает Украину членом европейской семьи, то должен действовать соответственно.

Автор: Владимир Мукан
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