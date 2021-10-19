"Процесс идет". Зеленский рассказал о перспективе судебной реформы

Зеленский: Закон о КСУ будет проголосован. Фото: Сегодня

Конституционный суд не заблокирует судебную реформу. В этом убежден президент Украины Владимир Зеленский.

"Я считаю, что она много лет буксовала. Мы проголосовали за законы о Высшей квалификационной комиссии судей и Высший совет правосудия - это две главные реформы ... Никто не верил, что судебную реформу можно проголосовать в Верховной Раде", - сказал Зеленский в интервью телеканала ICTV.

Однако, по словам главы государства, существует определенное сопротивление реформе внутри судейского корпуса.

"Будет перезагрузки Конституционного суда, как только будет полностью обновлен состав судей. Мы ждали от Верховной Рады представителей. Этого не произошло. В ближайшие недели это произойдет обязательно, и затем будет проголосован закон о КСУ. Сейчас процесс идет", - отметил президент.

Глава государства также считает, что большинство судей Верховного суда против торможения судебной реформы.

"Мы уверенно идем вперед. Конституционный суд будет работать и будет работать на благо государства. Я уверен, что сейчас Конституционный суд не заблокирует судебную реформу, несмотря на обращение Верховного суда", - добавил Зеленский.

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Президент подписал законы о реформировании ВККС и ВРП 3 августа. 13 сентября Совет судей заблокировал судебную реформу - запуск Совета по этике. После этого Офис президента встретился с послами стран G7 и ЕС. РС решил, что документы в Этический совет будут принимать до 22 октября. 23 сентября послы G7 заявили, что наблюдают за судебной реформой в Украине с беспокойством и разочарованием.