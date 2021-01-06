Пришли во власть: родственники "слуг" в 2020-м обзавелись люксовыми авто и столичной недвижимостью

"Они не идут ради обогащения", - говорил на съезде партия "Слуга народа" Зеленский в позапрошлом году.

Материальное положение родственников народных депутатов "Слуги народа", которые попали в парламент на волне популярности президента Владимира Зеленского, существенно улучшилось. Несмотря на скромные доходы, в прошлом они обзавелись люксовыми автомобилями и столичной недвижимостью, сообщает "Слідство.Інфо".

В прошлом году отец "слуги", члена одного из самых влиятельных в парламенте комитета по вопросам энергетики Сергея Нагорняка приобрел авто "Lexus". Отец нардепа - пенсионер.

Еще один депутат из энергетического комитета - "слуга" Александр Горобец. Перед избранием в парламент собственного бизнеса не имел. В последней декларации указал, что пользуется несколькими авто. В частности, "BMW" и "Lаnd Rover", которые оформлены на его мать - пенсионерку.

Накануне Нового года мать нардепа стала обладательницей люксового Mercedes-Benz 19-го года выпуска, который в народе называют "кубиком". Модель стоит до $300 тыс. или 8, 5 млн грн.

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Ни был провальным 2020-й и для "слуги" с правоохранительного комитета Александра Дануцы. Его мать-пенсионерка приобрела сразу 2 квартиры - одну в октябре, другую в ноябре. Суммарная стоимость двух однокомнатных квартир - не менее $100 тыс.

Государство снимает нардепу номер в гостинице.

Также успешным прошлый год был для соратника президента в парламенте, бывшего участника "95 квартала" Юрия Корявченкова. Семейный гараж нардепа пополнился новой Toyota Land Cruiser 20-го года выпуска. Стоит авто до $250 тыс. Toyota зарегистрирована на жену "слуги". Это уже вторая Toyota Land Cruiser в ее собственности.

"В отличие от других народных депутатов, у "Юзика" действительно были большие наличные сбережения. Но похоже, что теперь все пошло на новое авто", - говорится в сюжете.

Народные депутаты в среднем официально зарабатывают почти 40 тыс. грн в месяц. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который шел 1-м в списке "Слуга народа" на выборах в парламент заявлял, что не знает о зарплатах в "конвертах" нардепам.