Разумков: О зарплате в "конвертах" нардепам не слышал

 
Ексклюзивы
1/5
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 900
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 378
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 306
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 6858
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 729
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 477
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19611
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 927
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 396
Фото
Все фото
17
5
16
5
3
Очереди, Кличко и бывшие &quot;регионалы&quot;: в Харькове прощаются с Кернесом
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
&quot;Да назначьте уже Януковича премьером&quot; - к Зеленскому пришли с пикетом
"Да назначьте уже Януковича премьером" - к Зеленскому пришли с пикетом
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
В Раде избрали своих кандидатов на должность судьи КСУ
В Раде избрали своих кандидатов на должность судьи КСУ
Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов
Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов
Видео
Все видео
"Без него некому обеспечить его безопасность" - Ходорковский считает, что Путин хочет уйти из президентства, но боится
"Без него некому обеспечить его безопасность" - Ходорковский считает, что Путин хочет уйти из президентства, но боится
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
В Зеленского планируют построить самую длинную трассу в Украине. Она соединит Львовскую и Луганскую области
В Зеленского планируют построить самую длинную трассу в Украине. Она соединит Львовскую и Луганскую области
Одиозный глава ОАСК Волк выбросил повестку о вызове в ВАКС
Одиозный глава ОАСК Волк выбросил повестку о вызове в ВАКС
Лерос обнародовал очередную порцию компромата на Ермака
Лерос обнародовал очередную порцию компромата на Ермака
Интервью
1/5
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 540
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19611
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 315
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1350
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1998
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 декабря 2020
1 Просмотров: 531
Україна оцінить
"Привет, как дела? Насколько знаю, у вас все плохо – экономика падает, бизнес исчезает, митинги каждый день по непонятным поводам", – ...
понедельник, 28 декабря 2020 10:23

Разумков: О зарплате в "конвертах" нардепам не слышал

  Комментировать
Разумков: О зарплате в &quot;конвертах&quot; нардепам не слышал
Разумков стал спикером более года назад. Фото: Сергей Ковальчук, iportal.rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков говорит, что не знает о зарплатах в "конвертах" народным депутатам. Об этом он заявил в интервью "Українська правда"

На вопрос "Вам об этом разве неизвестно?" спикер ответил: "Не знаю, я ни разу не получал зарплату в конверте. Я думаю, и другие не получали".

На замечание журналистки, что "большая часть депутатов, в том числе монобольшинства, получает зарплату в конверте" Разумков сказал: "Ну тогда это коррупция. Если это коррупция, правоохранительные и антикоррупционные органы должны это фиксировать и соответственно реагировать".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто помогает "слугам" дотягивать голоса в Раде

Спикер рассказал, что сегодня его зарплата - 38-42 тыс.

"Достаточно ли это для государственных служащих высокого уровня? Не знаю, не уверен. С другой стороны, прийти сегодня и сказать: давайте поднимем мне зарплату, когда в больницах люди получают 5, 3 тысячи, 6 тысяч. Ну мне совесть не позволяет", - отметил Разумков.

В прошлом году исключенная из фракции "Слуга народа" нардепка Анна Скороход заявила, что депутаты получают по $5 тыс. в конвертах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Разумков: О зарплате в "конвертах" нардепам не слышал». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
декабря

Изобретатели кино платили откупное американцу за его устройство

Самое читаемое
Мы шагнули в эру Водолея: астрологический прогноз на 2021
Мы шагнули в эру Водолея: астрологический прогноз на 2021
 1 Просмотров: 29394
Жена Dzidzio показала упругие ягодицы
Жена Dzidzio показала упругие ягодицы
3
 Просмотров: 12924
Сексуальная жена украинского футболиста выпятила пышную грудь
Сексуальная жена украинского футболиста выпятила пышную грудь
7
 Просмотров: 12753
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
 Просмотров: 8802
17-летний всадил нож полицейскому в грудь
17-летний всадил нож полицейскому в грудь
5
 Просмотров: 7344
Политика
США направят миллионы на военные нужды Украины и противодействие РФ
США направят миллионы на военные нужды Украины и противодействие РФ Просмотров: 486
Зеленский сделал Путину больно - пресс-секретарь
Зеленский сделал Путину больно - пресс-секретарь Просмотров: 1224
ФЛП и наемные работники уже получили 2,8 млрд помощи - премьер-министр
ФЛП и наемные работники уже получили 2,8 млрд помощи - премьер-министр Просмотров: 117
От своего кума - в Кремле признались, кто сообщает Путину новости об Украине
От своего кума - в Кремле признались, кто сообщает Путину новости об Украине Просмотров: 765
На закупку вакцины от коронавируса заложили 3 млрд грн
На закупку вакцины от коронавируса заложили 3 млрд грн Просмотров: 54
Больше всего комментируют
2
Что мешает Зеленскому проводить реформы
1
Україна оцінить
1
Стало известно, вместе ли звезда "Холостячки" со своим избранником
1
Мы шагнули в эру Водолея: астрологический прогноз на 2021
1
Нарушителей карантина будут определять с помощью пиццы
Голосов: 18672
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть