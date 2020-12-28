Разумков: О зарплате в "конвертах" нардепам не слышал

Разумков стал спикером более года назад. Фото: Сергей Ковальчук, iportal.rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков говорит, что не знает о зарплатах в "конвертах" народным депутатам. Об этом он заявил в интервью "Українська правда"

На вопрос "Вам об этом разве неизвестно?" спикер ответил: "Не знаю, я ни разу не получал зарплату в конверте. Я думаю, и другие не получали".

На замечание журналистки, что "большая часть депутатов, в том числе монобольшинства, получает зарплату в конверте" Разумков сказал: "Ну тогда это коррупция. Если это коррупция, правоохранительные и антикоррупционные органы должны это фиксировать и соответственно реагировать".

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Спикер рассказал, что сегодня его зарплата - 38-42 тыс.

"Достаточно ли это для государственных служащих высокого уровня? Не знаю, не уверен. С другой стороны, прийти сегодня и сказать: давайте поднимем мне зарплату, когда в больницах люди получают 5, 3 тысячи, 6 тысяч. Ну мне совесть не позволяет", - отметил Разумков.

В прошлом году исключенная из фракции "Слуга народа" нардепка Анна Скороход заявила, что депутаты получают по $5 тыс. в конвертах.