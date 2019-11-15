Скороход проговорилась, что "слуги" получают зарплату в конвертах

Исключенная из фракции депутат Анна Скороход подтвердила, что "Слуги" получают зарплаты в конвертах. Фото: Телеканал ATR

В ответ на обвинения главы фракции Давида Арахамии исключенная из фракции "Слуга народа" нардеп Анна Скороход заявила, что депутаты якобы получают по $5 тыс. в конвертах.

"Какие взятки, ребята? Мне сейчас рассказали, что я предлагала по 3 тысячи долларов. Здесь зарплаты по 5 тысяч в конвертах. А вы говорите о 3 тысячи за решение в комитете. Вы сами видели, что были зафиксированы случаи передачи конвертов и всего прочего. Вы сами все это знаете", - заявила Скороход, пишет "Украинская правда".

Так Скороход ответила, комментируя обвинения главы фракции Давида Арахамії в том, что она якобы предлагала нардепам взятки.

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15 ноября фракция "Слуга народа" решила исключить Анну Скороход. Перед этим Скороход заявила, что власти задержали ее мужа Алексея Алякина из-за ее голосование против законопроекта об открытии рынка земли вопреки позиции фракции. В то же время глава фракции Давид Арахамия обвинил Скороход в предложении взяток. Кроме того, Арахамия утверждал, что Скороход в Раде лоббирует интересы "конкретных олигархических групп". Он предупреждал, что будет инициировать ее исключение из депутатского объединения.