Приближенного к Порошенку экс-нардепа вызвали в НАБУ на допрос

Бывшего депутата Верховной Рады и соратника 5-го президента Петра Порошенко Игоря Кононенко вызвали на допрос в НАБУ.

Повестка касается дела о выдаче спецразрешения на пользование государственными недрами в Полтавской области по заниженной стоимости, сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Учитывая предыдущие неявки на вызовы без уважительных причин публикуем повестку о вызове свидетеля в указанном уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Дело о злоупотреблении властью и служебным положением открыли 2 марта 2018 года. Кононенко необходимо 11 января прибыть к старшему детективу Олегу Коцюбе "для участия в проведении допроса и других процессуальных действий в уголовном производстве".

Автор: nabu.gov.ua

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Игорь Кононенко - бывший народный депутат "Блока Петра Порошенко", приближенный к 5-му президенту Порошенко. В мае 2017-го Госгеонедра без аукциона выдала частной компании "Аркона-Газ Энергия" специальное разрешение добывать газ и газовый конденсат на одном из крупнейших месторождений на Полтавщине. На 20 лет за 4 млн грн, тогда как Укрнафта была готова заплатить 45 млн грн.