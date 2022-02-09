При Зеленском появился новый схематоз - на производстве паспортов

Бизнес с корнями "регионалов" пришел на госзаказы при власти Зеленского. Фото: Reuters

Государственный полиграфкомбинат "Україна" сделал заказ на 500 млн грн у компании из бывшего объединения ЕДАПС. Новому поставщику уже переплатили около 28 млн. грн. А цена паспорта для граждан выросла минимум на 40 грн.

Об этом пишет "Українська правда".

Чтобы получить безвиз с Европейским Союзом, Украина разработала новые загранпаспорта с чипами, куда вносятся биометрические данные: отцифрованная подпись, отпечатки пальцев, образ лица.

С 2014 года эти документы производит государственное предприятие Полиграфический комбинат "Україна". Использует продукцию частных поставщиков.

В течение восьми лет у государственного полиграфкомбината было несколько партнеров по производству. Среди них - международная компания Linxens с головным офисом во Франции и производством в Таиланде. Для украинских паспортов снабжала обложки с чипами.

В прошлом году новым продавцом обложек стала украинская компания "Поллі-Сервіс".

Компания входит в группу Industrial Innovation Group, формальные владельцы которой - малоизвестные украинцы Ирина Обеденко и Николай Войтович, гражданин Объединенных Арабских Эмиратов Матар Тариям и несколько офшоров. Ранее компания входила в группу ЕДАПС, Единую государственную автоматизированную паспортную систему.

Лоббистом ЕДАПС выступал бывший народный депутат от Партии Регионов, потом - заместитель председателя Миграционной службы Василий Грицак.

Руководил ЕДАПС бизнесмен Юрий Сидоренко. В 2006 году правоохранители говорили о его коррупционных связях и что он скрывается за границей. То же упоминали и в 2014-м.

Сидоренко получал обвинения в США. Следствие утверждало, что он с племянником в 2005-2010 годах платил взятки должностному лицу из структуры ООН Маурицио Сицилиано. Суд в США в итоге решил, что это дело ему неподсудно.

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В 2015-2017 годах фирмы бывшего консорциума объединились под новым названием Industrial Innovation Group. Официально Сидоренко вышел из компании, которая "прибрала к рукам" его заводы, патенты. В составе группы остались менеджеры ЕДАПС.

В прошлом году "Поллі-Сервіс" получил от государства 515,2 млн. Это не только больше стоимости всех его гостендеров за последние пять лет, но и почти в пять раз превышает весь доход в 2020-м.

Компания из бывшего ЕДАПС также поставляет служебные удостоверения для офиса генерального прокурора и его региональных подчиненных, Национального антикоррупционного бюро и Госпогранслужбы, пропуска для налоговиков, оборудование для карт Приватбанка.

Обложки комбинату "Поллі-Сервіс" продал дороже, чем планировал это сделать французский Linxens - по 146-147 грн или €4,6 за штуку вместо €4,09.

В тех объемах обложек, которые комбинат уже закупил - 1,8 млн штук, набегает около 28,8 млн грн переплаты. Также чипы, вмонтированные в обложку, оказались устаревшими.

12 января Linxens заявили государственному комбинату материальную претензию в €1,5 млн. В такую сумму поставщик оценил ущерб от неподписанного заказа на обложки.

Старый ЕДАПС привел глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет СМИ. Сам депутат лоббизм возразил.

В августе 2021 года руководителем полиграфкомбината назначили Татьяну Бондаренко - подругу топ-менеджера когда-то ЕДАПС, а теперь Industrial Innovation Group Ирины Обиденко. Кандидатуру Бондаренко согласовали в Офисе президента.

Новый директор отказалась от сотрудничества с иностранцами в пользу близкого к себе производителя.

Украина снизилась в индексе восприятия коррупции. Действующая власть затягивает выполнение антикоррупционных обещаний. Ежегодно государственный бюджет Украины теряет 450 млрд грн из-за коррупционных схем. Если добавить к этой цифре еще 500 млрд грн потенциальных инвестиций, которые Украина не получает из-за тех же схем, то будет еще один государственный бюджет.