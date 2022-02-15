Президенты, народные депутаты, звезды: в столице состоялась премьера "Носорога" Сенцова

Фото: Айдер Муждабаев

Во вторник, 15 февраля, вечером в Доме кино в Киеве состоялся допремьерный показ художественного фильма "Носорог" режиссера Олега Сенцова.

На событие съехались публичные, культурные деятели, политики, сообщает Gazeta.ua.

Криминальную драму пришли посмотреть третий и пятый президенты Виктор Ющенко, Петр Порошенко с женой Мариной, писатель Андрей Курков, глава Меджлиса Рефат Чубаров, телеведущая Катя Осадчая, народные депутаты, в частности Владимир Вятрович, Ярослав Юрчишин, бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун, певцы Олег Скрипка и Святослав Вакарчук, режиссер Ахтем Сеитаблаев.

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Сенцов ехал на премьеру в метро - с пакетом, в котором бейсбольные биты.

"Еду на киевскую премьеру Носорога", - написал.

Олег Сенцов ехал на премьеру в метро

С общественным деятелем Сергеем Филимоновым, сыгравшим главную роль в фильме, зрители делали селфи.

"Приветствую Олега Сенцова и всю съемочную группу. Это была моя мечта - увидеть Олега свободным и счастливым. Сейчас это произошло. Несмотря на все. Слава Украине. Смерть врагам", - написал журналист Айдер Муждабаев.

"Был... Видел... Мощно! С 17-го в кинотеатрах. Надо идти!", - поделился впечатлениями от просмотра актер Антон Мухарский.

В украинском прокате фильм стартует 17 февраля. Весной фильм появится на платформе Netflix.

Криминальную драму Сенцова критики называют знаковой лентой украинского кинематографа и сравнивают с фильмами американского кинорежиссера Мартина Скорсезе. Картину недавно признали лучшей на Стокгольмском международном кинофестивале.

События фильма разворачиваются в Украине в 90-е годы. Возрастные ограничения для просмотра фильма – 16+.

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