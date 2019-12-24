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вторник, 24 декабря 2019 17:11

Президент пристыдил чиновника за смех

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Президент пристыдил чиновника за смех
Президенту не понравился смех на совещании.

Президент Владимир Зеленский пристыдил чиновника за смех.

Это произошло на Совете развития регионов и общин во вторник.

Один из чиновников улыбался во время призывов президента принять участие в программе термомодернизации, пишет УНН

"Что касается енергоефектиности. Мы все ожидаем от местной власти, к 15 января 2020 года вы подадите правительству письма намерения об участии в программе энергоэффективности. Для этого... Я понимаю, что это вам очень весело, вы просто улыбаетесь, но людям очень холодно . Я потом скажу адрес вашего дома, чтобы люди к вам пришли и немного там погрелись", - заявил Зеленский.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что решил уволить глав Закарпатской и Львовской облгосадминистрации. Те не показали результатов в работе.

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24
декабря

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