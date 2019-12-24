"Взяток не брали, но результатов нету" - Зеленский увольняет двух глав ОГА

В двух областях не увидели результата, хотя чиновники чистые на руку, говорит президент.

Президент Владимир Зеленский решил уволить глав Закарпатской и Львовской облгосадминистрации.

Об этом он заявил на совете развития регионов во вторник, пишет "Українська правда"

"Мы знаем, какая сложная ситация у нас с кадровой политикой в ​​нашей стране, не очень высокие заработные платы у чиновников. Это вызов. Мы понимаем, что никто из вас не берет взятки, но еще нужны конкретные результаты.

Я хочу поблагодарить двух председателей облгосадминистраций, я принял решение их уволить. Не потому, что они неопытные или не чисты на руки, а потому что мы не увидели в этих двух областях никакого результата.

Я хочу поблагодарить председателя Закарпатской областной администрации Игоря Бондаренко и председателя Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского", - сказал глава государства.

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В начале декабря первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов представил нового председателя Волынской облгосадминистрации - Юрия Погуляйко. Тот ранее был заместителем председателя Луганской ОГА.