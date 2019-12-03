В Волынской ОГА появился новый глава

Во вторник первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов представил нового председателя Волынской облгосадминистрации - Юрия Погуляйко.

В начале Трофимов отметил, что президент Владимир Зеленский хотел присутствовать на представлении, однако не смог из-за неотложных дел, пишет "ВолиньPost"

Автор: "ВолиньPost"

Погуляйко был заместителем председателя Луганской ОГА.

Имеет высшие образования - менеджер организаций и предприятий и юрист. Работал в органах МВД, налоговой милиции ДФС.

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22 ноября президент назначил Дмитрия Габинета главой Хмельницкой ОГА. Тот был помощником нардепа от "Слуги народа" Николая Стефанчука, которого избрали в округе в Хмельницком.