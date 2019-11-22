Зеленский назначил председателя Хмельницкой ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил Дмитрия Габинета главой Хмельницкой областной государственной администрации.
Указ глава государства подписал 21 ноября.
Другим указом президент уволил Владимира Кальниченко от временного исполнения обязанностей председателя ОГА.
37-и летний Дмитрий Габинет - кандидат юридических наук, преподавал в Украине и в одном из университетов Польши. Был помощник нардепа от "Слуги народа" Николая Стефанчука, которого избрали в округе в Хмельницком.
В 2014 году представлял интересы Сергея Тигипко и его партии "Сильная Украина" в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах.
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