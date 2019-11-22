Зеленский назначил председателя Хмельницкой ОГА

Габинет работал преподавателем в Украине и Польше.

Президент Владимир Зеленский назначил Дмитрия Габинета главой Хмельницкой областной государственной администрации.

Указ глава государства подписал 21 ноября.

Другим указом президент уволил Владимира Кальниченко от временного исполнения обязанностей председателя ОГА.

37-и летний Дмитрий Габинет - кандидат юридических наук, преподавал в Украине и в одном из университетов Польши. Был помощник нардепа от "Слуги народа" Николая Стефанчука, которого избрали в округе в Хмельницком.

В 2014 году представлял интересы Сергея Тигипко и его партии "Сильная Украина" в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах.

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