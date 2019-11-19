Зеленский назначил председателя Житомирской РГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Оханского председателем Житомирской райгосадминистрации.
Об этом говорится на официальном сайте главы государства.
"Назначить Оханского Юрия Николаевича председателем Житомирской районной государственной администрации Житомирской области", - говорится в распоряжении президента.
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Местные СМИ сообщают, что Оханский является депутатом Барановского городского совета и к 14 марта 2018 было секретарем этого совета. Избранный от партии УКРОП.
Председателем Харьковской облгосадминистрации стал Алексей Кучер. Его представил президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в область.
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