Зеленский назначил председателя Житомирской РГА

Председателем Житомирской РГА стал Юрий Оханский. Фото: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Оханского председателем Житомирской райгосадминистрации.

Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

"Назначить Оханского Юрия Николаевича председателем Житомирской районной государственной администрации Житомирской области", - говорится в распоряжении президента.

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Местные СМИ сообщают, что Оханский является депутатом Барановского городского совета и к 14 марта 2018 было секретарем этого совета. Избранный от партии УКРОП.

Председателем Харьковской облгосадминистрации стал Алексей Кучер. Его представил президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в область.