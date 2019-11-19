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вторник, 19 ноября 2019 21:35

Зеленский назначил председателя Житомирской РГА

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Зеленский назначил председателя Житомирской РГА
Председателем Житомирской РГА стал Юрий Оханский. Фото: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Оханского председателем Житомирской райгосадминистрации.

Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

"Назначить Оханского Юрия Николаевича председателем Житомирской районной государственной администрации Житомирской области", - говорится в распоряжении президента.

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Местные СМИ сообщают, что Оханский является депутатом Барановского городского совета и к 14 марта 2018 было секретарем этого совета. Избранный от партии УКРОП.

Председателем Харьковской облгосадминистрации стал Алексей Кучер. Его представил президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в область.

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  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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