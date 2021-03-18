Президент Литвы: "Слава Украине"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
Церемония встречи состоялась на площади у Мариинского дворца.
Рядом с президентами были их жены - Елена Зеленская и Диана Неуседа.
"Слава Украине", - сказал литовский президент почетному караулу.
"Героям слава", - ответили украинские военные.
На встрече были министры Кабинета министров Украины.
Завтра президент Литвы выступит перед народными депутатами в Верховной Раде Украины.
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Литва запретила российскому певцу Филиппу Киркорову въезд на свою территорию из-за того, что он ранее посетил оккупированный Крым.
"Мы уважаем территориальную целостность Украины", - заявил министр иностранных дел Литвы.
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