"Литва надеется, что другие страны ЕС тоже не будут впускать тех, кто посетил Крым", - глава литовского МИД

Министр иностранных дел Литвы Ґабриелюс Ландсбергис / "Радио свобода"

Литва запретила российскому певцу Филиппу Киркорову въезд на свою территорию из-за того, что он ранее посетил Крым. Глава МИД этой балтийской страны Ґабриелюс Ландсбергис сказал, что надеется, что другие страны ЕС последуют примеру Вильнюса.

Об этом литовский министр иностранных дел рассказал в интервью "Радио свобода".

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Ландсбергис говорит, что такая практика, защищать территориальную целостность европейской страны, должна быть последовательной со стороны Вильнюса. Она должна касаться всех, кто посетил полуостров, и, в первую очередь, известных людей.



"Мы уважаем территориальную целостность Украины. Верховенство права - не просто прихоть Литвы. Считаем, что наша страна должна показать пример. Может, кто-то решит последовать. Нас такое устраивает. Но даже если останемся сами с таким выбором, это нормально", - сказал Ландсбергис.

Также дипломат в шутку заметил, что не любит музыки Филиппа Киркорова.