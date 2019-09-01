Президент Грузии посетит Украину

Зеленский провел переговоры с Зурабишвили. Фото: EADaily

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидером Грузии Саломе Зурабишвили.

Встреча прошла в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве, сообщает пресс-служба президента Украины.

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"Собеседники положительно оценили политический диалог между двумя странами. В ходе встречи также обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество и координация взаимодействия в рамках сотрудничества с европейскими институтами. Особое внимание стороны уделили безопасности и обороне. Президенты договорились в ближайшее время осуществить взаимные визиты на высшем уровне", - говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседа. Во время визита в Польшу мужчины обсудили экономическое и инвестиционное сотрудничество.