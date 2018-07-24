Президент для поколения Y: молодежь хочет видеть шоумена, но на выборы не пойдет – исследование

Соцопрос показал, что среди избирателей в возрастных группах 18-24 и 24-35 лет лидером в президентских выборах является Владимир Зеленский. Фото: Студия "Квартал 95"

Актер Владимир Зеленский и певец Святослав Вакарчук имеют наиболее высокий уровень симпатий в президентских рейтингах среди избирателей в возрастных группах 18–24 и 24–35 лет. Более старшие избиратели меньше симпатизируют этим кандидатам. Такие данные получены в результате социологического исследования, проведенного общественным think tank "Практика власти" при участии исследовательской компании "Центр прикладных исследований".

"В возрастной группе 18–24 года президентский рейтинг Владимира Зеленского составляет 10,5%, Петра Порошенко – 8,8%, Святослава Вакарчука – 6,1%. Среди респондентов группы 25–34 года также лидирует Владимир Зеленский (8,8%), за ним следуют Юлия Тимошенко (7,7%), Петр Порошенко (7,4%), Святослав Вакарчук (7,1%)", — сообщила на пресс-конференции в ИА "Интерфакс-Украина" лидер "Практики власти" Елена Деревянко, известный эксперт в области управления репутацией политических деятелей и бизнесменов.

Однако представители возрастных групп 18–24 и 25–34 года проявляют наименьшую готовность принимать участие в выборах. В этих же возрастных группах самое большое количество избирателей, которые не определились в своих симпатиях, — по 43,9% в каждой.

"Наиболее активной электоральной группой являются респонденты в возрасте 35–44 года. Точно примут участие или скорее всего пойдут на президентские выборы 71,4% опрошенных. За ними по уровню готовности принять участие в голосовании на выборах президента следует электоральная группа 55–64 года — 70,8% опрошенных. Точно не пойдут на выборы или скорее всего не будут принимать участие две электоральные группы – люди в возрасте от 45 до 54 лет (26,3%), а также от 18 до 24 лет (24,9%)", – подтвердил представитель "Центра прикладных исследований" Юрий Щедрин на этом же мероприятии.

"Практика власти" – независимый общественный экспертный think tank, предметом исследовательской деятельности которого является изучение форм, видов, технологий и проявлений власти.

Социологическая компания "Центр прикладных исследований" опросила в период с 25 мая по 5 июня 2018 года 2100 респондентов методом стандартизованного индивидуального интервью face-to-face на всей доступной территории Украины по половозрастной квотной выборке, которая репрезентативна для всего населения Украины. Статистическая погрешность – до 3%.