Премьер Хорватии принес извинения украинцам

В декабре прошлого года Андрей Пленкович прилетал в Киев. Он поддерживает вступление Украины в Евросоюз. Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович принес извинения украинцам за заявление президента страны Зорана Милановича.

Обращение опубликовал в Twitter.

"Учитывая то, что в Украине наших солдат нет, а находящийся в Польше контингент уже вернулся, я не знаю, каких именно военных намерен вывести президент.

Его заявление о коррупции в Украине - это не наша позиция. И я от имени правительства прошу у украинцев прошения за такие несуразности", - заявил он.

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В декабре прошлого года Андрей Пленкович и президент Украины Владимир Зеленский подписали декларацию. Хорватия поддержала перспективу Украины по вступлению в Европейский Союз.

PVRH @AndrejPlenkovic: S obzirom na to da u 🇺🇦 naših vojnika nema, a kontigent stacioniran u 🇵🇱 se vratio ne znam na povlačenje kojih vojnika predsjednik misli. Njegova izjava o korumpiranosti Ukrajine nije naš stav i ja se uime Vlade ispričavam Ukrajincima na takvim nebulozama. pic.twitter.com/QpwcWLu54n — Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) January 25, 2022

25 января Зоран Миланович заявил, что Украине не место в НАТО и всеми силами будет мешать любому вовлечению Хорватии в конфликт между РФ и Украиной. После этого МИД Украины вызвал посла Хорватии. Милановича занесли в базу "Миротворца".