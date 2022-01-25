Президента Хорватии занесли в базу "Миротворца"

Милановича назвали пособником российских оккупантов.

Президента Хорватии Зорана Милановича занесли в базу "Миротворца".

Карточка появилась на сайте 25 января.

"Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Пособник российских захватчиков.

Распространение кремлевской пропаганды, участие в кремлевских информационных спецоперациях. Поддержка и оправдание российской агрессии против Украины", - сказано о Милановиче.

Миланович - президент Хорватии с 2020 года. Политик левоцентристской ориентации, бывший премьер-министр. Руководитель коалиции "Кукурику" и Социал-демократической партии Хорватии.

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Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте, как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

На прошлой неделе на сайте появилась карточка советника руководителя Офиса президента Андрея Ермака Алексея Арестовича.

Зоран Миланович заявил, что Украине не место в НАТО и всеми силами будет мешать любому вовлечению Хорватии в конфликт между РФ и Украиной.