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Посла Хорватии вызвали на ковер в МИД Украины

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Посла Хорватии вызвали на ковер в МИД Украины
МИД Украины вызвал хорватского посла. Фото: УНН

Посла Хорватии в Украине Анику Джамич вызвали в Министерство иностранных дел Украины. Так, украинская сторона отреагировала на скандальные высказывания хорватского президента Зорана Милановича в адрес украинского государства.

Об этом идет речь в комментарии МИД Украины.

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"Утверждение Зорана Милановича о событиях Революции Достоинства оскорбляют память украинцев и иностранцев, отдавших жизнь ради европейского будущего Украины. Выражено глубокое разочарование высказываниями президента Хорватии о членстве Украины в НАТО и неуместности помощи нашему государству на фоне российской агрессии", - говорится в сообщении.

В МИД назвали заявление хорватского президента пренебрежительным, а самого Милановича неблагодарным.

"Заявление хорватского президента является пренебрежительным и удивляет своей неблагодарностью после помощи, которую Украина и украинцы предоставляли Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом году. Но мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение", - отметили в украинском ведомстве.

Там отметили, что заявления Милановича ретранслируют нарративы российской пропаганды, не отвечают последовательной официальной позиции Хорватии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, наносят ущерб двусторонним отношениям, а также подрывают единство ЕС и НАТО в условиях нынешних угроз безопасности в Европе.

МИД Украины требует публичного опровержения этих оскорбительных заявлений президента Хорватии и их неповторения в будущем. Посол Украины также совершит соответствующий демарш в Загребе.

Ранее Зоран Миланович заявил, что Украине не место в НАТО и всеми силами будет мешать любому вовлечению Хорватии в конфликт между РФ и Украиной. В случае эскалации с Россией, Загреб максимально дистанцируется от событий, сказал Миланович.

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25
января

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