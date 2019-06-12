Представитель президента рассказал о фундаментальных целях на 100 дней

Стефанчук озвучил "фундаментальные цели на 100 дней". Фото: РБК-Украина.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что команда Владимира Зеленского разработала план действий на 100 дней.

"План действий на 100 дней у нас есть. Но каждый день приносит неожиданности, через которые приходится вносить коррективы. Фундаментальные цели на 100 дней - от реформирования деятельности президента как институции, запуск процесса комплексного аудита государства до внесения конкретных законопроектов по вопросам судебной системы, антикоррупционной политики ", - рассказал Стефанчук в интервью РБК-Украина.

По его словам, в украинской политике "президент напоминает шахматного короля - фигура очень важна, но ходит только на одну клеточку".

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"Для нынешних условий - это особенно справедливо. А с осени мы уже сможем взять всю полноту ответственности за ситуацию в стране, показать конкретную программу действий", - отметил Стефанчук.

Президент Владимир Зеленский должен вмешаться в ситуацию, которая складывается между украинскими православными церквями. Об этом его просят участники Форума украинской интеллигенции "За Украинскую православную церковь! За Киевский патриархат".