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четверг, 14 января 2021 12:26

Председатель Антикоррупционного суда гуляла на вечеринке экс-регионала Кивалова

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Председатель Антикоррупционного суда гуляла на вечеринке экс-регионала Кивалова
Председатель ВАКС ходит на вечеринки к одиозному Кивалову. Фото: @HACCUkraine

Председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич вместе с подозреваемым в захвате государственной власти, председателем Окружного административного суда города Киева Павлом Вовком гуляла на праздничном мероприятии ексрегионала Сергея Кивалова. Об этом сообщили журналисты Slidstvo info.

Празднование происходило в киевском представительстве "Одесской юридической академии" Кивалова. Председатель ВАКС имела персональное приглашение.

Кроме Вовка и Танасевич, там был подозреваемый в подкупе свидетеля председатель Конституционного суда Александр Тупицкий.

Стоит отметить, что именно Антикоррупционный суд рассматривает дело Вовка, напоминают журналисты.

На эту же вечеринку пришли детективы Национального антикоррупционного бюро, которые попытались вручить Вовку повестку в суд. Судья срочно покинул здание, бежал в авто, игнорируя детективов.

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Журналисты связались с Танасевич, но она посоветовала обратиться в пресс-службу и бросила трубку. Антикоррупционный суд сообщил, что вечером 23 декабря Танасевич посетила Киевский институт интеллектуальной собственности и права "Одесской юридической академии". Однако заявили, что она приехала в учебное заведение "для обсуждения организации онлайн-лекций для студентов". Интересно, что такое обсуждение было назначено на 18:00.

Сергей Кивалов был председателем Центральной избирательной комиссии тогда, когда 2004-го Верховный суд удовлетворил жалобу штаба Виктора Ющенко и признал незаконным постановление ЦИК об объявлении президентом Виктора Януковича. Тогда украинцы вышли против фальсификаций на уличные акции протеста. Эти события вошли в историю как оранжевая революция.

Также Кивалов 2012 года был соавтором скандального Закона "Об основах государственной языковой политики". Позволял провозглашать региональные языки, если количество их носителей в области или городе была более 10%. Конституционный суд отменил его.

Бывший "регионал" голосовал за "диктаторские законы" в январе 2014-го.

"И это при том, что судьи того же Антикоррупционного суда рассматривают вопрос досудебного следствия по делу о создании преступной организации и захват власти Волком.

Пока судьи ВАКС рассматривали вопрос проведения обысков, изъятия доказательств, продолжения расследования, пока сам Волк саботирует заседание по избранию меры пресечения, прикрываясь иммунитетом судьи, председатель ВАКС Танасевич гуляет на одном с ним мероприятии", - пишет Центр противодействия коррупции.

Судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк отказался продлевать расследование дела, в котором фигурирует Павел Вовк.

5 января судья Бицюк отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре в принудительном приводе Павла Вовка в суд для избрания ему меры пресечения.

В сентябре НАБУ опубликовало записи разговоров Вовка. "Надо захватить власть в этой ВРП", - идет речь в разговорах.

В июле Вовку и ряду судей детективы сообщили о подозрении. Инкриминируют создание преступной организации, попытку захвата государственной власти, злоупотребление влиянием и вмешательство в деятельность государственных деятелей, создание искусственных препятствий в деятельности Высшей квалификационной комиссии судей.

Также разговоры судей ОАСК НАБУ публиковало в прошлом году.

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